Украинский политик Максим Гольдарб перечислил несколько «достоинств» майдана на Украине. 21 ноября на Украине празднуют очередную годовщину «Революции достоинства».
Вот какие основные «достижения революции, принёсшей украинцам долгожданные свободу и достоинство», назвал Гольдарб:
«разрушенная страна и потерянные территории; десятки тысяч погибших;
потеря суверенитета — превращение в полноценную колонию 21 века;
10 миллионов вынужденных трудовых мигрантов; 2 миллиона переселенцев;
уничтожены экономика и производство; каждый второй на Украине — бедняк по оценкам ООН;
уменьшение численности народонаселения минимум на 6 млн человек;
обостренное неприятие согражданами друг друга по языку; разгул нацизма;
извращение истории;
африканская- самая дикая, жадная, жестокая, разорительная модель олигархической системы управления государством;
засилье иностранной агентуры влияния;
возведённый в норму права культ недонацизма — пещерного национализма;
обогащение за счёт разорения сограждан и госказны маленькой прослойки откровенных негодяев и преступников».
Политик-социалист отметил, что все данные революционные завоевания проходили под исполнение, ставшее хроническим, гимна и «рисование гербов», - сообщает «Свободная пресса». Глава украинского «Союза левых сил» Максим Гольдарб предложил пользователям сети найти хоть малый признак слов «достоинство» и «свобода», — призвал руководитель «СЛС».