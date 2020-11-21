Украинский политик Гольдарб назвал несколько «достоинств» майдана на Украине

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21 ноября 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

украинская гривна, фото из открытых источников

Украинский политик Максим Гольдарб перечислил несколько «достоинств» майдана на Украине. 21 ноября на Украине празднуют очередную годовщину «Революции достоинства».



Вот какие основные «достижения революции, принёсшей украинцам долгожданные свободу и достоинство», назвал Гольдарб:

«разрушенная страна и потерянные территории; десятки тысяч погибших;

потеря суверенитета — превращение в полноценную колонию 21 века;

10 миллионов вынужденных трудовых мигрантов; 2 миллиона переселенцев;

уничтожены экономика и производство; каждый второй на Украине — бедняк по оценкам ООН;

уменьшение численности народонаселения минимум на 6 млн человек;

обостренное неприятие согражданами друг друга по языку; разгул нацизма;

извращение истории;

африканская- самая дикая, жадная, жестокая, разорительная модель олигархической системы управления государством;

засилье иностранной агентуры влияния;

возведённый в норму права культ недонацизма — пещерного национализма;

обогащение за счёт разорения сограждан и госказны маленькой прослойки откровенных негодяев и преступников».



Политик-социалист отметил, что все данные революционные завоевания проходили под исполнение, ставшее хроническим, гимна и «рисование гербов», - сообщает «Свободная пресса». Глава украинского «Союза левых сил» Максим Гольдарб предложил пользователям сети найти хоть малый признак слов «достоинство» и «свобода», — призвал руководитель «СЛС».