В Бразилии начались протесты после избиения чернокожего

Аргументы Недели → В мире 13+

21 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

протесты в Бразилии на фото globallookpress.com/ Matheus Pe via www.imago-images

Протесты вспыхнули в Бразилии после гибели чернокожего мужчины. Он был избит возле супермаркета.

Чернокожий был избит в городе Порту-Алегри. Это произошло возле одного из супермаркетов. Происшествие попало в объективы камер наружного наблюдения. На них видно, как мужчина получил удар кулаком в лицо. Он был поставлен на колени.

А потом он умер. Это спровоцировало акции протеста. Протестующие вышли на улицы столицы Бразилии. Они скандировали: «Черные жизни имеют значение».

Тем временем, полиция начала расследование. Уже задержаны двое подозреваемых. Ими стали охранники супермаркета, возле которого был избит чернокожий.

Вообще, в Бразилии чернокожих большинство. 57 процентов населения страны являются представителями черной расы.