В Бразилии начались протесты после избиения чернокожего
21 ноября 2020, 13:33[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Протесты вспыхнули в Бразилии после гибели чернокожего мужчины. Он был избит возле супермаркета.
Чернокожий был избит в городе Порту-Алегри. Это произошло возле одного из супермаркетов. Происшествие попало в объективы камер наружного наблюдения. На них видно, как мужчина получил удар кулаком в лицо. Он был поставлен на колени.
А потом он умер. Это спровоцировало акции протеста. Протестующие вышли на улицы столицы Бразилии. Они скандировали: «Черные жизни имеют значение».
Тем временем, полиция начала расследование. Уже задержаны двое подозреваемых. Ими стали охранники супермаркета, возле которого был избит чернокожий.
Вообще, в Бразилии чернокожих большинство. 57 процентов населения страны являются представителями черной расы.
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