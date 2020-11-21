В Минске задержаны врач и журналистка, которые рассказали о состоянии Романа Бондаренко перед смертью

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21 ноября 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Задержаны белорусский врач и журналистка, которые рассказали правду о погибшем Романе Бондаренко. Сообщается, что они отправлены в СИЗО КГБ.

11 ноября молодого человека избили люди, снимающие бело-красно-белые ленточки на «площади Перемен». После этого он скончался. Представители власти объявили о том, что Роман Бондаренко был пьян.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи, рассказавшего журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Имя арестованного медика силовики называть не стали. Врач рассказал, что в момент поступления в больницу избитый молодой человек был трезв.

Задержанному медику, давшему комментарий о трезвости Романа, уже вменяют ч. 3 ст. 178 УК Беларуси («разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия»). Виновному по этой статье грозит до трех лет заключения и штраф.

19 ноября была задержана журналистка портала Tut.by Катерина Борисевич, которая после трагедии общалась с белорусским врачом.

Мама умершего Романа Бондаренко разрешила СМИ обнародовать заключение медиков. В нем четко прописано, что алкоголя в крови ее погибшего сына действительно не было. Однако у Лукашенко на этот счет есть собственное мнение:

«Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу».

Виновные в смерти Романа Бондаренко до сих пор не найдены, несмотря на то, что весь двор «площади Перемен» увешан видеокамерами, да и сами жители уже выложили в сеть множество доказательств того, кто и как в тот роковой вечер избивал погибшего.

20 ноября Романа похоронили на Северном кладбище Минска. Попрощаться с ним пришли тысячи белорусов.