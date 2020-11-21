После визита в Ереван Шойгу прибыл в Баку на встречу с властями Азербайджана

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21 ноября 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в субботу, 21 ноября, провел встречу в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном и новым министром обороны страны Вагаршаком Арутюняном, и после направился в Азербайджан.

Глава Минобороны России уже прибыл в Баку.

Напомним, ранее сегодня в Ереван прибыла межправительственная делегация России, в состав которой входят, кроме Сергея Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Шойгу на встрече в Ереване с Пашиняном и Арутюняном заявил, что Россия намерена не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе. Глава Минобороны России сообщил, что верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин поставил российским военным миротворцам главную задачу - это недопущение кровопролития. "Мы, безусловно, настроены ее выполнить", - отметил Шойгу.

"После подписанного заявления мы в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали, фактически, по всей территории Карабаха, выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт, Лачинский коридор, естественно, обеспечиваем продвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли", - цитирует Шойгу пресс-служба правительства Армении.