Коронавирусом заражаются по 1,2 млн человек за 2 суток

В среднем за сутки на планете теперь заражаются по 620 — 660 тысяч человек. Это значит, что за двое суток в мире заражаются по 1 200 000 человек.
Накануне covid-статистика утвердилась на прежнем рекордном уровне. За сутки на планете заразились 660 208 человек. Это почти повторение предыдущего рекорда. Он был установлен в позапрошлую пятницу. Тогда коронавирусом заразились 660 429 человек.
Уже сейчас коронавирусом заразились 57 963 504 человека. Умерли 1 378 713, вылечились 40 153 300 человек. При темпах прироста 660 тысяч человек в сутки количество заразившихся будет увеличиваться на 1,2 — 1,3 миллиона человек за двое суток.
Лидируют в коронавирусной статистике Соединенные Штаты. Там заразившихся коронавирусом уже насчитывается 12 277 024 человека. На втором месте Индия, на третьем — Бразилия.
Россия сейчас на пятом месте коронавирусной статистики. Нашу страну опережает Франция.
|
#
|
Country,
|
Total
|
New
|
Total
|
Total
|
World
|
57,963,504
|
+660,208
|
1,378,713
|
40,153,300
|
1
|
12,277,024
|
+201,434
|
260,312
|
7,317,731
|
2
|
9,050,613
|
+46,288
|
132,764
|
8,478,124
|
3
|
6,020,164
|
+37,075
|
168,662
|
5,422,102
|
4
|
2,109,170
|
+22,882
|
48,265
|
149,521
|
5
|
2,064,748
|
+24,822
|
35,778
|
1,577,435