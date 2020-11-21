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Коронавирусом заражаются по 1,2 млн человек за 2 суток

, 12:26 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Коронавирусом заражаются по 1,2 млн человек за 2 суток
фото: pixabay.com

В среднем за сутки на планете теперь заражаются по 620 — 660 тысяч человек. Это значит, что за двое суток в мире заражаются по 1 200 000 человек.

Накануне covid-статистика утвердилась на прежнем рекордном уровне. За сутки на планете заразились 660 208 человек. Это почти повторение предыдущего рекорда. Он был установлен в позапрошлую пятницу. Тогда коронавирусом заразились 660 429 человек.

Уже сейчас коронавирусом заразились 57 963 504 человека. Умерли 1 378  713, вылечились 40 153 300 человек. При темпах прироста 660 тысяч человек в сутки количество заразившихся будет увеличиваться на 1,2 — 1,3 миллиона человек за двое суток.

Лидируют в коронавирусной статистике Соединенные Штаты. Там заразившихся коронавирусом уже насчитывается 12 277 024 человека. На втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

Россия сейчас на пятом месте коронавирусной статистики. Нашу страну опережает Франция.

#

Country,
Other

Total
Cases

New
Cases

Total
Deaths

Total
Recovered

World

57,963,504

+660,208

1,378,713

40,153,300

1

USA

12,277,024

+201,434

260,312

7,317,731

2

India

9,050,613

+46,288

132,764

8,478,124

3

Brazil

6,020,164

+37,075

168,662

5,422,102

4

France

2,109,170

+22,882

48,265

149,521

5

Russia

2,064,748

+24,822

35,778

1,577,435

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