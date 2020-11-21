Коронавирусом заражаются по 1,2 млн человек за 2 суток

Аргументы Недели → В мире 13+

21 ноября 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

В среднем за сутки на планете теперь заражаются по 620 — 660 тысяч человек. Это значит, что за двое суток в мире заражаются по 1 200 000 человек.

Накануне covid-статистика утвердилась на прежнем рекордном уровне. За сутки на планете заразились 660 208 человек. Это почти повторение предыдущего рекорда. Он был установлен в позапрошлую пятницу. Тогда коронавирусом заразились 660 429 человек.

Уже сейчас коронавирусом заразились 57 963 504 человека. Умерли 1 378 713, вылечились 40 153 300 человек. При темпах прироста 660 тысяч человек в сутки количество заразившихся будет увеличиваться на 1,2 — 1,3 миллиона человек за двое суток.

Лидируют в коронавирусной статистике Соединенные Штаты. Там заразившихся коронавирусом уже насчитывается 12 277 024 человека. На втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

Россия сейчас на пятом месте коронавирусной статистики. Нашу страну опережает Франция.

# Country,

Other Total

Cases New

Cases Total

Deaths Total

Recovered World 57,963,504 +660,208 1,378,713 40,153,300 1 USA 12,277,024 +201,434 260,312 7,317,731 2 India 9,050,613 +46,288 132,764 8,478,124 3 Brazil 6,020,164 +37,075 168,662 5,422,102 4 France 2,109,170 +22,882 48,265 149,521 5 Russia 2,064,748 +24,822 35,778 1,577,435