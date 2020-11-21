ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, фото из соцсети

В Грузии в субботу, 21 ноября, проходит второй тур парламентских выборов.  Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени. Они работают с соблюдением всех мер безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса.

Всего голосование проходит в 17 округах. Это Тбилиси – все участки грузинской столицы – а также Батуми, Зугдиди, Кутаиси и некоторые региональные окружные участки – там, где в первом туре победители не были выявлены. Всего 17 округов.
По словам очевидцев, утром в центре Тбилиси перед одним из избирательных участков выстроилась небольшая очередь.

Оппозиция отказалась принимать участие в выборах. Оппозиционные кандидаты, имена которых попали в бюллетени, сняли свои кандидатуры. Естественно, они в бюллетенях остались, - сообщает МИР24.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на парламентских выборах в Мтацминда-Крцанисском районе Тбилиси, где ранее проголосовал премьер-министр Георгий Гахария. Мэр Тбилиси Каха Каладзе голосовал в столичном районе Сабуртало.
Первый тур прошел 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов. Оппозиционный блок "Объединенная оппозиция «Сила в единстве»", набрал 27,18%.

ИЧ

В мире

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, сделала ряд важных заявлений. Новый президент Молдавии заявила, что конфликт в Приднестровье необходимо решать мирным путем.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью