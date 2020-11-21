В Грузии сегодня проходит второй тур парламентских выборов

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21 ноября 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, фото из соцсети

В Грузии в субботу, 21 ноября, проходит второй тур парламентских выборов. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени. Они работают с соблюдением всех мер безопасности, введенных из-за пандемии коронавируса.

Всего голосование проходит в 17 округах. Это Тбилиси – все участки грузинской столицы – а также Батуми, Зугдиди, Кутаиси и некоторые региональные окружные участки – там, где в первом туре победители не были выявлены. Всего 17 округов.

По словам очевидцев, утром в центре Тбилиси перед одним из избирательных участков выстроилась небольшая очередь.

Оппозиция отказалась принимать участие в выборах. Оппозиционные кандидаты, имена которых попали в бюллетени, сняли свои кандидатуры. Естественно, они в бюллетенях остались, - сообщает МИР24.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на парламентских выборах в Мтацминда-Крцанисском районе Тбилиси, где ранее проголосовал премьер-министр Георгий Гахария. Мэр Тбилиси Каха Каладзе голосовал в столичном районе Сабуртало.

Первый тур прошел 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов. Оппозиционный блок "Объединенная оппозиция «Сила в единстве»", набрал 27,18%.