СМИ: Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря
21 ноября 2020, 08:46[ «Аргументы Недели» ]
Тони Блинкен, дипломат-ветеран, бывший в свое время первым заместителем министра иностранных дел (с 2015 по 2017 годы), давний союзник Джо Байдена, может стать госсекретарем США. О том, что Блинкен - ключевой кандидат Байдена на пост госсекретаря США, сообщило экс-официальное лицо администрации бывшего американского президента Барака Обамы, - сообщает издание Hill.
Объявление о назначении госсекретаря США ожидается на следующей неделе, - передает RT.
Американские СМИ в качестве возможных кандидатов в госсекретари называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя американского внешнеполитического ведомства и посла в РФ Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.
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