ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

СМИ: Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря
Тони Блинкен, witter.com/ABlinken

Тони Блинкен, дипломат-ветеран, бывший в свое время первым заместителем министра иностранных дел (с 2015 по 2017 годы), давний союзник Джо Байдена, может стать госсекретарем США. О том, что Блинкен - ключевой кандидат Байдена на пост госсекретаря США, сообщило экс-официальное лицо администрации бывшего американского президента Барака Обамы, - сообщает издание Hill.

Объявление о назначении госсекретаря США ожидается на следующей неделе, - передает RT.

Американские СМИ в качестве возможных кандидатов в госсекретари называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого заместителя американского внешнеполитического ведомства и посла в РФ Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

ИЧ

В мире

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду заявила о непризнании Молдавией долгов за российский газ для Приднестровья

Майя Санду, победившая на выборах президента Молдавии, сделала ряд важных заявлений. Новый президент Молдавии заявила, что конфликт в Приднестровье необходимо решать мирным путем.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью