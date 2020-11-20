Названа дата производства второй российской covid-вакцины

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20 ноября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Массовое производство второй российской вакцины начнется в 2021 году. Об этом заявили разработчики препарата.

Россия завершает регистрацию второй вакцины от коронавируса. Уже выпущено 15 тысяч доз. К концу года этот объем увеличится до 50 тысяч.

«Массовое производство вакцины начнется в 2021 году», — заявили представители центра «Вектор», который разработал вторую в РФ вакцину.

Первый препарат показал эффективность на 92 процента. Это промежуточные результаты испытаний. К концу ноября должны быть выпущены первые 500 тысяч доз.