Украине обещали вакцину от коронавируса, как бедной стране
20 ноября 2020, 16:28[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Украинские власти надеются получить 8 миллионов доз вакцины от коронавируса. Киеву обещано это в рамках программы помощи бедным странам в борьбе с пандемией.
Официальный Киев заявил об очень тяжелом периоде пандемии. Страна пытается бороться с пандемией, но ситуация критическая. Количество заразившихся растет. Своих ресурсов для того, чтобы справиться с коронавирусом у украинских властей нет. Они вынуждены прибегнуть к помощи других.
«Украина участвует в глобальном Фонде Covax, который был создан для обеспечения вакцинами более бедных стран», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов: «Мы надеемся получить достаточное количество вакцины для 20% своего населения».
По словам Степанова, Киев рассчитывает на 8 миллионов доз вакцины. К 7 декабря должны быть подписаны все технические документы. Дата первых поставок еще не оговаривается. Обозначено, что это произойдет в первой половине следующего года.
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