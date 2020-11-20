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Украине обещали вакцину от коронавируса, как бедной стране

, 16:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Украине обещали вакцину от коронавируса, как бедной стране
встреча прибывших из Ухани украинцев на фото Зеленского

Украинские власти надеются получить 8 миллионов доз вакцины от коронавируса. Киеву обещано это в рамках программы помощи бедным странам в борьбе с пандемией.

Официальный Киев заявил об очень тяжелом периоде пандемии. Страна пытается бороться с пандемией, но ситуация критическая. Количество заразившихся растет. Своих ресурсов для того, чтобы справиться с коронавирусом у украинских властей нет. Они вынуждены прибегнуть к помощи других.

«Украина участвует в глобальном Фонде Covax, который был создан для обеспечения вакцинами более бедных стран», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов: «Мы надеемся получить достаточное количество вакцины для 20% своего населения».

По словам Степанова, Киев рассчитывает на 8 миллионов доз вакцины. К 7 декабря должны быть подписаны все технические документы. Дата первых поставок еще не оговаривается. Обозначено, что это произойдет в первой половине следующего года.

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