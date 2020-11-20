Берлин заявил о стабилизации пандемии в стране

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20 ноября 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Властям Германии удалось стабилизировать пандемию. Ситуация еще напряженная, но она уже под контролем медиков.

В Германии количество новых случаев заражений коронавирусом не уменьшается, но и не увеличиваются. Это дало повод для заявлений немецких властей о том, что ситуацию удалось взять под контроль.

«Число инфекции все еще должно значительно снизиться», — заявила пресс-служба Ангелы Меркель: «Цель правительства состоит в том, чтобы сократить число инфекций до до 50 случаев на 100 000 человек в течение семи дней, в то время как сейчас заболеваемость составляет около 140 случаев».

В Германии регистрируют около 23,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В стране ужесточены антикоронавирусные меры. И в правительстве говорят, что Меркель не настроена снимать их до января.