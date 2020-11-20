Берлин заявил о стабилизации пандемии в стране

20 ноября 2020, 15:45[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Властям Германии удалось стабилизировать пандемию. Ситуация еще напряженная, но она уже под контролем медиков.
В Германии количество новых случаев заражений коронавирусом не уменьшается, но и не увеличиваются. Это дало повод для заявлений немецких властей о том, что ситуацию удалось взять под контроль.
«Число инфекции все еще должно значительно снизиться», — заявила пресс-служба Ангелы Меркель: «Цель правительства состоит в том, чтобы сократить число инфекций до до 50 случаев на 100 000 человек в течение семи дней, в то время как сейчас заболеваемость составляет около 140 случаев».
В Германии регистрируют около 23,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В стране ужесточены антикоронавирусные меры. И в правительстве говорят, что Меркель не настроена снимать их до января.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.