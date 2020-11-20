Администрацию Трампа «изолировали» в ООН по медицине

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20 ноября 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Команда Белого дома находится в «ошеломляющей изоляции» в ООН по вопросам здравоохранения. «Трамповцы» пытались изменить формулировку на тему репродуктивного здоровья. Но их поддерживает лишь горстка союзников.

Ни одного союзника. 153 страны проголосовали против. 11 воздержались. Таков результат поправки, предложенной Соединенными Штатами. Вашингтон выступил с поправкой на тему репродуктивного здоровья. Дипломаты в ООН назвали эту ситуацию «ошеломляющей изоляцией»

«Удивительно, что они решили выставить свою изоляцию на всеобщее обозрение», — выражают дипломаты ООН свое мнение.

Соединенные Штаты провалили уже не одно предложение в ООН. Трамповская команда пыталась повлиять на резолюции по вопросам насилия, работорговли, калечение и принудительные браки. Каждый раз американские поправки решительно отвергались Генеральной ассамблеей ООН.

Во всех случаях Вашингтон сумел привлечь на свою сторону от 4 до 14 сторонников. А в последнем и вовсе ни один из членов ООН за предложение Соединенных Штатов не проголосовал. Команда Трампа в ООН, действительно, попала в глухую изоляцию.