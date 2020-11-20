В Армении назначены новые главы Минобороны, Минтруда и МЧС

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых министра обороны, министра труда и социальных вопросов и министра по чрезвычайным ситуациям республики. Министром обороны назначен Вагаршак Арутюнян.

Главой Минтруда Армении назначен Месроп Аракелян. Пост главы МЧС занял Андраник Пилоян. Ранее занимавшие министр труда Заруи Батоян и глава МЧС Феликс Цолакян соответствующими указами освобождены от своих должностей, - передает RT.

Cвои посты ранее покинули глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, а также официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

20 ноября президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы Минобороны Давида Тонояна.

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