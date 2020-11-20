В Армении назначены новые главы Минобороны, Минтруда и МЧС
20 ноября 2020, 14:34[ «Аргументы Недели» ]
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых министра обороны, министра труда и социальных вопросов и министра по чрезвычайным ситуациям республики. Министром обороны назначен Вагаршак Арутюнян.
Главой Минтруда Армении назначен Месроп Аракелян. Пост главы МЧС занял Андраник Пилоян. Ранее занимавшие министр труда Заруи Батоян и глава МЧС Феликс Цолакян соответствующими указами освобождены от своих должностей, - передает RT.
Cвои посты ранее покинули глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, а также официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
20 ноября президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы Минобороны Давида Тонояна.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.