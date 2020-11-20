В США коронавирусом заразились рекордные почти 200 тысяч человек

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20 ноября 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся в Соединенных Штатах вплотную приблизились к отметке в 200 тысяч человек. Рекордные показатель зафиксировал ресурс Worldometers.

Накануне в США коронавирусом заразились 192 186 человек. Это абсолютный рекорд пандемии. Столько в стране еще не заражалось.

Больше 192 тысячи — это как две трети заразившихся во всей Европе. За вчерашний день во всех европейских странах зарегистрировано 264 775 случаев заражения коронавирусом.

Расклад пятерки лидеров процитирован в таблице ниже. Теперь заразившихся коронавирусом на планете уже насчитывается 57 367 681 человек. Умерли 1 367 681, вылечились 39 825 336 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые

диагнозы Количество умерших Количество умерших Весь мир 57,343,052 +650,449 1,367,681 39,825,336 1 США 12,072,560 +192,186 258,354 7,244,998 2 Индия 9,006,079 +46,182 132,223 8,428,409 3 Бразилия 5,983,089 +35,686 168,141 5,407,498 4 Франция 2,086,288 +21,150 47,127 147,569 5 Россия 2,039,926 +24,318 35,311 1,551,414