В США коронавирусом заразились рекордные почти 200 тысяч человек

Количество заразившихся в Соединенных Штатах вплотную приблизились к отметке в 200 тысяч человек. Рекордные показатель зафиксировал ресурс Worldometers.
Накануне в США коронавирусом заразились 192 186 человек. Это абсолютный рекорд пандемии. Столько в стране еще не заражалось.
Больше 192 тысячи — это как две трети заразившихся во всей Европе. За вчерашний день во всех европейских странах зарегистрировано 264 775 случаев заражения коронавирусом.
Расклад пятерки лидеров процитирован в таблице ниже. Теперь заразившихся коронавирусом на планете уже насчитывается 57 367 681 человек. Умерли 1 367 681, вылечились 39 825 336 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые
|
Количество умерших
|
Количество умерших
|
Весь мир
|
57,343,052
|
+650,449
|
1,367,681
|
39,825,336
|
1
|
США
|
12,072,560
|
+192,186
|
258,354
|
7,244,998
|
2
|
Индия
|
9,006,079
|
+46,182
|
132,223
|
8,428,409
|
3
|
Бразилия
|
5,983,089
|
+35,686
|
168,141
|
5,407,498
|
4
|
Франция
|
2,086,288
|
+21,150
|
47,127
|
147,569
|
5
|
Россия
|
2,039,926
|
+24,318
|
35,311
|
1,551,414