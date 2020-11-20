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В США коронавирусом заразились рекордные почти 200 тысяч человек

, 14:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США коронавирусом заразились рекордные почти 200 тысяч человек
главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся в Соединенных Штатах вплотную приблизились к отметке в 200 тысяч человек. Рекордные показатель зафиксировал ресурс Worldometers.

Накануне в США коронавирусом заразились 192 186 человек. Это абсолютный рекорд пандемии. Столько в стране еще не заражалось.

Больше 192 тысячи — это как две трети заразившихся во всей Европе. За вчерашний день во всех европейских странах зарегистрировано 264 775 случаев заражения коронавирусом.

Расклад пятерки лидеров процитирован в таблице ниже. Теперь заразившихся коронавирусом на планете уже насчитывается 57 367 681 человек. Умерли 1 367 681, вылечились 39 825 336 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые
диагнозы

Количество умерших

Количество умерших

Весь мир

57,343,052

+650,449

1,367,681

39,825,336

1

США

12,072,560

+192,186

258,354

7,244,998

2

Индия

9,006,079

+46,182

132,223

8,428,409

3

Бразилия

5,983,089

+35,686

168,141

5,407,498

4

Франция

2,086,288

+21,150

47,127

147,569

5

Россия

2,039,926

+24,318

35,311

1,551,414

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