Максим Шевченко прокомментировал факты осквернения христианских ценностей в Нагорном Карабахе

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20 ноября 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист Максим Шевченко прокомментировал появившуюся информацию об осквернении и уничтожении азербайджанцами христианских и культурных ценностей в ходе взятия под контроль территорий Карабаха.

Он считает, что сложившаяся в зоне произошедшего конфликта ситуация является прямо противоположной.

«Армяне вырубают леса, сжигают дома. Никакие культурные ценности азербайджанцы не уничтожают. Как раз азербайджанцы приходят в Джабраил, другие места и видят разрушенные, оскверненные кладбища, мечети, в которых пасли свиней и много чего другого», - делится мнением журналист.

Максим Шевченко обращает внимание на действия армянской стороны:

«Это обсуждается армянской общественностью, что они творили на территории Зангелана, Физули, Джабраила и так далее? Дом Полада Бюльбюль-оглы в Шуше, дом его отца и памятник его отцу не видели видео, нет, что сделали с его домом, что сделали с памятником народного артиста Советского Союза?»

Журналист предполагает, что азербайджанцы займутся расследованием фактов подобных преступлений.

«А вот я считаю, что Азербайджан будет расследовать осквернение церквей. Я почти уверен, потому что Ильхам Алиев публично сказал, что «мы будем защищать христианские памятники на территории Карабаха». Поэтому если такие факты будут, я вот, допустим, почти уверен, что прокуратура Азербайджана может завести уголовное дело по факту осквернения или уничтожения армянской церкви, христианской церкви. А вот с другой стороны будут подобные факты – по факту осквернения азербайджанских на оккупированной территории? Что-то я сомневаюсь в этом, честно вам скажу», - заключает Шевченко.