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В ЕС не могут договориться по новому бюджету. Польша и Венгрия бунтуют

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

В ЕС не могут договориться по новому бюджету. Польша и Венгрия бунтуют

В формате видеосвязи 19 ноября Евросоюз начал саммит. Европейские страны вынуждены подавить «протест» Венгрии и Польши, которые не согласны с принятием нового союзного бюджета. В Будапеште и Варшаве считают, что деньги государства будут получать согласно принципам соблюдения демократических основ.

Венгрия и Польша наложили вето на принятие проекта бюджета ЕС на ближайшие шесть лет. Очевидно, Европа планирует наказать Венгрию за отказ принимать беженцев из ближневосточных стран. В польском правительстве посчитали, что европейские олигархи пытаются запугать слабых членов союза. Оба протестных государства сообщили, что они не пойдут ни на какие уступки. Уговаривать Будапешт и Варшаву будут главы Франции и Германии. Немецкий канцлер Ангела Меркель ранее сообщила, что переговоры могут быть очень сложными. Руководство Нидерландов уверено, что позиция протестующих в современных условиях абсолютно неприемлема. Решающее слово в ЕС должно принадлежать в любом случае государствам-донорам бюджета.

Ранее предполагалось, что на саммите будут рассматриваться вопросы Белоруссии, Нагорного карабаха и Турции. Большая часть участников ЕС уверена, что санкции против белорусского лидера необходимо вводить в самое ближайшее время. Вопрос Нагорного Карабаха передали в ведение французского лидера Эмманюэля Макрона, так как Москве, Вашингтону и Парижу ООН делегировала права по урегулирования кавказского конфликта.

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