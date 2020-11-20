США отказались от совместной работы с Китаем по созданию вакцины против коронавируса

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20 ноября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Пекин положительно отнёсся к высокой оценке Москвы за успехи в борьбе с пандемией. При этом китайцы очень сожалеют, что американцы отказались от совместной работы по созданию препарата от COVID-19.



Китайские СМИ отмечают, что США нарушают глобальное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Производством вакцины в мире занимаются несколько лабораторий, работающих на интересы фармацевтических компаний. Издание «Жэньминь жибао» пишет, что в США каждый день заражается более 150 тысяч человек. Вашингтон оказался не в силах организовать санитарно-эпидемиологический контроль в своей стране. Вакцина же выступает гарантом завершения мировой пандемии. Совместная работа по её разработке является обязанностью всех государств. Однако Белый Дом снова ставит свои политические амбиции превыше всех.



Мировые рынки переживают крайне трудное время. Производители вакцин дали определённую надежду, однако низкие темпы разработки и медленное поступление препарата в больницы заставляют правительства ряда государств вводить новые ограничения. Это создаёт риск углубления экономического кризиса.



В Минздраве США обещали, что первые вакцины в стране появятся к концу года. Один из препаратов разработали сами американцы, другой поставляет немецкая компания BioNTech. Вакцинировать в первую очередь будут людей из группы риска.



