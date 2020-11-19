Переговоры по Brexit прервали из-за коронавируса

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19 ноября 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ PPI

Переговоры между Великобританией и Евросоюзом были прерваны. Причиной этому стал положительный тест на коронавирус. Он был выявлен у одного из членов команды официального Брюсселя.

Сложнейшие переговоры между Лондоном и Брюсселем временно приостановлены. Власти Великобритании и Евросоюза пытаются договориться об условиях Brexit. Они проходят в тяжелейшей атмосфере. А теперь и вовсе сорвались. Один из участников оказался зараженным коронавирусом.

«Я нахожусь в тесном контакте по поводу этой ситуации», — заявил главный переговорщик от Великобритании Дэвид Фрост: «Здоровье наших команд стоит на первом месте. Я хотел бы поблагодарить Еврокомиссию за немедленную помощь и поддержку».

Сейчас стороны обсуждают торговые условия своего политического разрыва. Великобритания вышла из состава Евросоюза. И теперь шлифуются детали их дальнейшего сосуществования в новых политических реалиях. Как говорят инсайдеры, эти переговоры на грани срыва. Участники никак не могут прийти к консенсусу.