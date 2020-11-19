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Армянский генерал сообщил о применении «Искандеров» в Нагорном Карабахе, но не раскрыл в каком направлении

, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Армянский генерал сообщил о применении «Искандеров» в Нагорном Карабахе, но не раскрыл в каком направлении
Мовсес Акопян, фото из соцсети

Во второй войны в Нагорном Карабахе вооруженные силы Армении применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Информацию о применении «Искандера» армянскими военными в Карабахе раскрыл бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян.

Ранее американские СМИ сообщали о применении Арменией «Искандеров» за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня.

На вооружении вооруженных сил Армении имеется от четырех до восьми единиц «Искандеров». Акопяну задали вопрос, почему Ереван не применил свои «Искандеры». По его словам, они применялись, но в каком направлении, он раскрыть отказался.

Мовсеса Акопяна накануне уволили с должности начальника контрольной службы Минобороны после того, как он заметил жену Никола Пашиняна Анну Акопян около монитора в командном пункте, куда запрещен вход посторонним людям. Генерал сказал супруге Пашиняна об этом. Его вскоре вызвали в Ереван. Генерал попал рапорт. 

Армянские СМИ написали, что причиной отстранения Мовсеса Акопяна от управления боевыми действиями в Нагорном Карабахе стал его конфликт с женой премьера Армении.

ИЧ

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