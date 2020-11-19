В Африке скрывают данные о коронавирусе

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19 ноября 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Раскрыта тайна низкого уровня пандемии в Африке. В тамошних странах попросту скрывают реальные данные. Либо их вовсе нет.

Сомали, Зимбабве и Демократическая Республика Конго значительно недооценивают масштабы распространения коронавируса. А Танзания не раскрывает свою статистику уже в течение 6 месяцев.

«Медицинское обслуживание в некоторых районах Южной Африки находится в довольно плачевном состоянии, и о смертях просто не сообщается», — говорят африканские медики: «Весьма вероятно, что это будет характерно для сельского населения в других частях Африки. Есть подозрения, что люди умирают дома. То, что врачи видят в больницах, не очень хороший показатель».

Реальной статистики, предположительно, нет даже в ЮАР. Это одна из самых развитых африканских стран. Она и теперь считается одной из самых пострадавших от коронавируса стран на африканском континенте . Но медики утверждают, что Covid-19 часто не диагностируют. Особенно это касается сельской местности.