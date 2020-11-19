Пресс-секретарь премьера Армении заявила, что Пашинян считает все обвинения в его адрес надуманными

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19 ноября 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Никол Пашинян с военными, фото: twitter.com/nikolpashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает обвинения в якобы его ошибках при управлении армией во время эскалации в Карабахе надуманными и абсурдными.

Обвинил Пашиняна и его правительство в многочисленных ошибках во время эскалации в Карабахе, связанных с проведением мобилизации, закупкой вооружения, переводом вооруженных сил на военное положение, бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян.

Пресс-секретарь премьера Мане Геворгян написала в Facebook: "Уполномочена заявить, что премьер-министр Армении считает все озвученные в свой адрес обвинения надуманными и абсурдными, он прокомментирует их по мере необходимости. Эти заявления изучаются также в контексте ложного доноса на премьер-министра". Она считает, что заявлениями Акопяна должны заняться правоохранительные органы.