Французский Сенат решает вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха
19 ноября 2020, 18:05[ «Аргументы Недели» ]
Проект решения о признании независимости Нагорного Карабаха поступил в Сенат Франции. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента Пятой республики. Информирует портал EADaily.
С Инициативой выступили пять сенаторов, представляющих разные фракции: Брюно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. В прошлом месяце проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.
Оба законопроекта предлагали признать Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) для защиты её населения.
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