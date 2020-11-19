Французский Сенат решает вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха

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19 ноября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Проект решения о признании независимости Нагорного Карабаха поступил в Сенат Франции. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты парламента Пятой республики. Информирует портал EADaily.

С Инициативой выступили пять сенаторов, представляющих разные фракции: Брюно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы «Союз центристов»), а также Элиан Асасси и Гийом Готар.

В прошлом месяце проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента.

Оба законопроекта предлагали признать Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) для защиты её населения.