Италия обогнала Францию по количеству заразившихся за сутки

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19 ноября 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

В Италии начали заражаться коронавирусом больше, чем во Франции. Похоже в Европе сменяется лидер пандемии. Таковы данные ресурса Worldometers.

Италия уже несколько дней лидирует в суточной статистике пандемии. Там за сутки заражается больше, чем в любой другой стране Европы.

Прежде это лидерство удерживала Франция. В короткое время эта страна вышла на лидирующие позиции в общей коронавирусной статистике, и даже сместила Россию с 4 на 5 место.

По последним данным коронавирусом на планете заразились 56 747 573 человека. Умерли 1 358 075, вылечились 39 502 611 человек.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 56,555,289 +615,177 1,354,101 39,343,801 1 США 11,873,863 +173,768 256,262 7,166,996 2 Индия 8,958,143 +45,439 131,618 8,381,770 3 Бразилия 5,947,403 +35,645 167,497 5,389,863 4 Италия 1,272,352 +34,283 47,217 481,967 5 Франция 2,065,138 +28,383 46,698 145,391