Италия обогнала Францию по количеству заразившихся за сутки

В Италии начали заражаться коронавирусом больше, чем во Франции. Похоже в Европе сменяется лидер пандемии. Таковы данные ресурса Worldometers.
Италия уже несколько дней лидирует в суточной статистике пандемии. Там за сутки заражается больше, чем в любой другой стране Европы.
Прежде это лидерство удерживала Франция. В короткое время эта страна вышла на лидирующие позиции в общей коронавирусной статистике, и даже сместила Россию с 4 на 5 место.
По последним данным коронавирусом на планете заразились 56 747 573 человека. Умерли 1 358 075, вылечились 39 502 611 человек.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
56,555,289
|
+615,177
|
1,354,101
|
39,343,801
|
1
|
США
|
11,873,863
|
+173,768
|
256,262
|
7,166,996
|
2
|
Индия
|
8,958,143
|
+45,439
|
131,618
|
8,381,770
|
3
|
Бразилия
|
5,947,403
|
+35,645
|
167,497
|
5,389,863
|
4
|
Италия
|
1,272,352
|
+34,283
|
47,217
|
481,967
|
5
|
Франция
|
2,065,138
|
+28,383
|
46,698
|
145,391