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Италия обогнала Францию по количеству заразившихся за сутки

, 17:47 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Италия обогнала Францию по количеству заразившихся за сутки
фото: pixabay.com

В Италии начали заражаться коронавирусом больше, чем во Франции. Похоже в Европе сменяется лидер пандемии. Таковы данные ресурса Worldometers.

Италия уже несколько дней лидирует в суточной статистике пандемии. Там за сутки заражается больше, чем в любой другой стране Европы.

Прежде это лидерство удерживала Франция. В короткое время эта страна вышла на лидирующие позиции в общей коронавирусной статистике, и даже сместила Россию с 4 на 5 место.

По последним данным коронавирусом на планете заразились 56 747 573 человека. Умерли 1 358 075, вылечились 39 502 611 человек.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

56,555,289

+615,177

1,354,101

39,343,801

1

США

11,873,863

+173,768

256,262

7,166,996

2

Индия

8,958,143

+45,439

131,618

8,381,770

3

Бразилия

5,947,403

+35,645

167,497

5,389,863

4

Италия

1,272,352

+34,283

47,217

481,967

5

Франция

2,065,138

+28,383

46,698

145,391

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