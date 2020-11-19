Актер Мэтью Макконахи сейчас считает политику «гнилым» делом, но когда-нибудь может стать губернатором

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19 ноября 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Мэтью Макконахи, фото из соцсети

Американский актер Мэтью Макконахи в будущем может баллотироваться на пост губернатора американского штата Техас или претендовать на какую-либо другую политическую должность в США. По признанию артиста, сейчас же он считает политику «гнилым» делом.

Мэтью Макконахи высказался об отношении к политике, ответил на вопрос, мог ли бы он отказаться от актерской карьеры и баллотироваться на пост губернатора, в радио-шоу, - сообщает МИР24.

51-летний Макконахи - уроженец штата Техас. По его оценке, сейчас политика - гиблое дело. Но он бы мог ей заинтересоваться, когда политика пересмотрит свою цель. Актер заметил, что многие люди уже не доверяют политикам и стали отдаляться друг от друга. «Мы не доверяем друг другу, и это приводит к тому, что мы не доверяем себе. Если это станет «эпидемией», тогда у нас будет анархия», – добавил Макконахи. Как он считает, США должны стабилизироваться.

Выборы губернатора штата Техас пройдут в 2022 году. В США прошли выборы президента. Джо Байден объявил о победе.