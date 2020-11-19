Украина сможет войти в НАТО не раньше чем через 10 лет

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19 ноября 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что «Незалежная» может войти в НАТО уже в ближайшее время. Но на Западе считают, что этот процесс может растянуться на десятилетия.



В литовском посольстве на Украине говорят, что Киев сможет стать полноценным членом альянска не раньше, чем через 10 лет. Чтобы войти в военный блок, требуется выполнить домашнее задание в виде проведения военных реформ и искоренения коррупции.



Представитель США на Украине Кристина Квин перечислила проблемы, которые необходимо решить Киеву: российская агрессия и сопротивление реформам. Политик добавила, что пособники России находятся даже в Верховной Раде. Они через государственные СМИ негативно влияют на общественное мнение, уводя страну от западного курса.



Согласно социологическим опросам, порядка 41% украинцев желают видеть свою страну в составе НАТО. При этом в западных областях за членство в военном блоке выступают более половины населения.Жители Украины считают, что нахождение в составе Североатлантического альянса позволит разрешить конфликт на Донбассе. Однако в НАТО пока не готовы видеть Киев полноценным членом организации. Посол США в военном блоке Кей Бейли Хатчисон ранее заявила, что подписание партнёрской программы НАТО с Украиной не связано с вероятным вступлением нового государства в военный альянс.



