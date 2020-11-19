Протестующие в Беларуси рассказали о забастовках

Аргументы Недели → В мире 13+

19 ноября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Общенациональная забастовка в Беларуси должна была стартовать 26 октября. Главные требования протестующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия со стороны силовиков. В назначенный срок забастовку многие поддержали. Закрылось множество кафе, ресторанов и магазинов, забастовали студенты и рабочие предприятий. Но уже через несколько дней как будто бы все прекратилось.

К общенациональной забастовке еще 10 августа белорусов призывали независимые телеграм-каналы, а в середине октября – Светлана Тихановская. Представитель стачкома одного из белорусских заводов после смерти Романа Бондаренко обратился к соотечественникам на своей страничке в Facebook:

«Люди, сколько еще вам нужно смертей?! Неужели вы и завтра выйдете на свою работу? Вы не понимаете, что на месте Романа Бондаренко может оказаться каждый из вас? Если все мы не выйдем на работу, не нужно будет выходить на площади, на цепи солидарности, чтобы там всех избивали! Перестаньте бояться, поставьте работу на паузу и увидите: все произойдет гораздо быстрее. Без жертв мирных граждан, без крови и без смертей».

Рабочий «Гродно-Азот» Владимир рассказал о своем «забастовочном» опыте:

«В первый день забастовки работать отказались сотрудники только одного предприятия-гиганта. Многие крупные заводы — такие как БелАЗ и МАЗ — в те дни работали, как и раньше».

По словам Владимира, 26 октября на проходной его завода дежурил ОМОН, рядом стояли автозаки. На предприятии в те дни работали чекисты в штатском, они показывали на конкретных людей.

«Многих обыскивали на входе. Смотрели телефоны. И если находили там, к примеру, фотографии с акций протестов, бело-красно-белые флаги, подписки на «запрещенные» телеграм-каналы вроде NEXTA, задерживали», - сообщает рабочий.

Владимир отмечает, что задержанных у проходной делили на две группы:

«Если в телефоне ничего не находили, на этого человека надевали шапку с фиолетовой краской. Как мы потом поняли, это значило, что человек якобы благонадежный».

Тем не менее, со слов Владимира, «фиолетовых» так же увозили в суд, выписывали примерно по десять «минималок» штрафа, якобы за участие в акциях протестов, и отпускали. Остальных, неблагонадежных, увозили в СИЗО и сажали. Давали от суток до семи.

«Людей просто запугали. Незаконно, мерзко и жестоко. И все же в тот день над предприятием рабочие смогли водрузить бело-красно-белое знамя», — добавил Владимир.

В провинциальных городах люди рассказывают, что не могут рисковать своей работой, поскольку связаны кредитами. Есть случаи, когда рабочие устраивали итальянскую забастовку – работали, но очень медленно.

Поддержали общенациональную забастовку многие белорусские предприниматели. 26 октября только в Минске не открылись около 50 кафе и ресторанов. Владельцам власти устроили проверки, некоторых из них осудили по статьям 23.34 за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и приговорили к 15 суткам ареста.

Многие работающие белорусы не бастуют из-за отсутствия солидарности со стороны коллег.

«К сожалению, люди думают, что от них ничего не зависит. Мол, вы там сходите на митинги, побастуйте, а мы посмотрим. Такие люди сидят в насиженном гнезде и боятся покинуть зону комфорта. На самом деле страшно не потерять работу, а жить в гетто. Если так пойдет и дальше, скоро Беларусь превратится Северную Корею в центре Европы», - говорит один из участников стачкома ОАО «Беларуськалия» Владимир Логинов. Он был подвергнут репрессиям, и ему пришлось уехать из страны.

Рабочим ОАО «Беларуськалий» бастовать удается.

«У нас действует не только провластный профсоюз, но и независимый. Именно он защищает работников от произвола начальства, — рассказывают шахтеры. — Коллективный договор «Независимого профсоюза горняков» составлен таким образом, что уволить шахтера без согласования с профсоюзом практически нереально».

Точечно бастуют на «Речицанефть», заводе «Атлант», «Белкоммунмаш», Горецкие ОС, Волковысский МЗ, МЗКТ, МЭТЗ, БМЗ, БелАЗ.

Бастующие уверены, что и существующий характер протеста серьезно бьет по экономике Беларуси:

«Она уже начала трещать по швам. Бюджетники уже недополучают свои деньги, а на многих предприятиях заморожены закупки для госконтрактов на следующий год. И если до этого бюджетники не выходили по собственной инициативе, то, как только зарплату перестанут платить даже им, они первыми выйдут на улицы и поднимут Лукашенко вместе с его министрами на вилы».