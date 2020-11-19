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Евросоюз планирует стать независимым от ВОЗ

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Евросоюз планирует стать независимым от ВОЗ
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Еврокомиссия намерена создать независимое от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведомство для борьбы с эпидемиями. Главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса обвиняют в нерешительных действиях в борьбе с пандемией коронавируса.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что странам-участницам Евросоюза необходимо скоординировать свои действия для борьбы с такими масштабными кризисами, как пандемия коронавируса.

«Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых странами ЕС на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии», - отметила Кириакидес, обратив внимание на отсутствие подготовки, нехватку медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования.

Еврокомиссия (ЕК) планирует создать Европейский союз здравоохранения, который будет следить за возможным развитием инфекционных заболеваний и в случае необходимости сможет объявить чрезвычайную ситуацию на уровне ЕС.

«Речь идет о независимости от ВОЗ», – заявила Стелла Кириакидес.

Уже сейчас в ЕС задумываются о распределении вакцины. Еврокомиссар сообщила, что дозы вакцины будут распределяться пропорционально количеству населения той или иной европейской страны. Будет использоваться разработка фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer. Первые дозы вакцины планируется распределить между странами – участницами ЕС в конце декабря – начале следующего года.

НХ

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