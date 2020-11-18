Тимошенко и Порошенко считают, что правительство Украины не справляется с пандемией COVID-19

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18 ноября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Верховной раде выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Украинская оппозиция обвинила правительство в неспособности бороться с эпидемией коронавируса, в нецелевом использовании средств антиковидного фонда и заявила о необходимости отставки кабинета министров.

На площади у здания Верховной рады во вторник собралось несколько тысяч человек. Предприниматели протестовали против карантина выходного дня и планов правительства ужесточить контроль над деятельностью малого и среднего бизнеса.

В своем выступлении премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что первые же выходные в режиме карантина позволили снизить активность граждан и, значит, разорвать цепочки передачи вируса. По данным операторов мобильной связи, в прошедшую субботу в больших городах передвижения граждан уменьшились на 18%, а в воскресенье уже на 27%. Сохранение карантинных мер до конца ноября, по словам Шмыгаля, позволит Украине «выйти на плато – 12–13 тыс. выявленных больных в сутки».

Накануне парламентского заседания заболевший коронавирусом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил:

«Если отменить все противоэпидемические мероприятия… то мы увидим рост до 20, 25, 30 тыс. больных в сутки. Затем получим заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы».

Часть депутатов правящей партии «Слуга народа» предлагают ввести жесткие карантинные меры, подобные тем, которые действовали весной. Другие представители партии Зеленского поддерживают идею отмены карантина выходного дня.

«В нашей власти складывается шизофреническая картина: немало противников карантина выходного дня – из фракции «Слуга народа». Они ставят под сомнение решения, которые принимает правительство, которое они сами же и назначили, которому дали мандат на формирование государственной политики. Но если они не доверяют своему правительству, то пусть отправляют его в отставку», - заявил политический эксперт Анатолий Окситюк.

Петр Порошенко отметил, что половина средств фонда, созданного для борьбы с пандемией COVID-19, ушла на ремонт и строительство дорог. Партия «Европейская солидарность» требует вернуть в фонд потраченные средства и направить их на бесплатные лекарства, маски и всеобщее тестирование населения. Отдельно требуется обеспечить все дополнительные выплаты медикам.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подчеркнула:

«Ни президент, ни премьер-министр, ни правительство не знают реальной ситуации с коронавирусом в стране».

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил:

«Это правительство ни на что не способно, кроме как вредить. Нет четких параметров, как будем завершать этот год, и что будем делать в следующем. Это правительство беспомощно, и по результатам нашего рассмотрения оно должно быть отправлено в отставку».