В Берлине запретили протест из-за масок

18 ноября 2020, 16:42[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
В столице Германии запретили антикоронавирусный протест. Полиция Берлина отказала в его проведение. Это связано с отказом демонстрантов носить маски.
Сначала протест был разрешен. Но потом полиция отозвала это разрешение. Решение было объяснено отказом активистов носить маски.
Протестующие тем временем уже собрались в центре Берлина. Там парламент Германии должен был голосовать за новый закон, который призван обуздать пандемию. Протестующие стучали кастрюлями, дули в свистки. Вместо масок они надели защитные очки.
Представители некоторых партий также приняли участие в митинге. Они сравнивают новые законы с гитлеровскими.
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