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В Берлине запретили протест из-за масок

, 16:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В Берлине запретили протест из-за масок
фото: pixabay.com

В столице Германии запретили антикоронавирусный протест. Полиция Берлина отказала в его проведение. Это связано с отказом демонстрантов носить маски.

Сначала протест был разрешен. Но потом полиция отозвала это разрешение. Решение было объяснено отказом активистов носить маски.

Протестующие тем временем уже собрались в центре Берлина. Там парламент Германии должен был голосовать за новый закон, который призван обуздать пандемию. Протестующие стучали кастрюлями, дули в свистки. Вместо масок они надели защитные очки.

Представители некоторых партий также приняли участие в митинге. Они сравнивают новые законы с гитлеровскими.

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