Еврокомиссии не понравились экспресс-тесты на covid
18 ноября 2020, 16:27[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Быстрые тесты на антиген Covid-19 рекомендуется применять для тестирования уже заразившихся людей. Об этом заявляет Европейская комиссия.
Быстрые тест оказались менее точны. Их нельзя использовать при тестировании бессимптомных заболевших коронавирусом.
«Быстрые тесты на антиген должны использоваться в течение пяти дней после появления симптомов или в течение семи дней после контакта с подтвержденным случаем Covid-19», — говорится в заявлении Брюсселя, оно адресовано властям 27 стран ЕС.
Государствам предлагается взаимно признавать экспресс-тестами и обмениваться методиками друг с другом «с целью максимального согласования». Быстрые тесты предлагается использовать на людях, которые уже проявили симптомы коронавируса.
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