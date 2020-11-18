Израиль заявил о бомбардировке Сирии

Израильская армия нанесла авиационные удары по Дамаску. Погибли трое военнослужащих. После этого официальный Иерусалим объяснил причины агрессии.
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по складским помещения, военным соединениям и ракетным батареям класса «земля-воздух». Погибли трое военнослужащих сирийской армии. Еще один был ранен. Это был удар по военным объектам официального Дамаска, которые находились в окрестностях сирийской столицы.
«Ранее войска израильских сил обороны обнаружили самодельные взрывные устройства на израильской стороне линии Альфа, которые были размещены сирийским отрядом во главе с иранскими войсками», — объяснили причины авиаудара израильские военные: «Разоблачение СВУ во вторник является еще одним четким доказательством иранского окопничества в Сирии».
Всю ответственность за удар по военным объектам в Сирии Израиль возложил на сирийские власти.
Самодельную взрывчатку израильские военные нашли на Голанских высотках. Эту территорию официальный Иерусалим захватил у Сирии в 1967 году.