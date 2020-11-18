Израиль заявил о бомбардировке Сирии

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18 ноября 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

окрестности Пальмиры на фото из архива автора

Израильская армия нанесла авиационные удары по Дамаску. Погибли трое военнослужащих. После этого официальный Иерусалим объяснил причины агрессии.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по складским помещения, военным соединениям и ракетным батареям класса «земля-воздух». Погибли трое военнослужащих сирийской армии. Еще один был ранен. Это был удар по военным объектам официального Дамаска, которые находились в окрестностях сирийской столицы.

«Ранее войска израильских сил обороны обнаружили самодельные взрывные устройства на израильской стороне линии Альфа, которые были размещены сирийским отрядом во главе с иранскими войсками», — объяснили причины авиаудара израильские военные: «Разоблачение СВУ во вторник является еще одним четким доказательством иранского окопничества в Сирии».

Всю ответственность за удар по военным объектам в Сирии Израиль возложил на сирийские власти.

Самодельную взрывчатку израильские военные нашли на Голанских высотках. Эту территорию официальный Иерусалим захватил у Сирии в 1967 году.