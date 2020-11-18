В Швеции не считают преступлением сожжение Корана

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18 ноября 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Прокуратура Швеции не усмотрела признаков разжигания межнациональной розни в акте поджога Корана, произошедшего в Мальмё в августе этого года. Обвинение не смогло найти доказательств того, что случившееся является преступлением. Расследование решено прекратить.

Несколько сотен человек вышли на улицы Мальмё в конце этого лета после того, как сторонник радикальной датской партии «Жесткий курс» сжег священную книгу ислама и опубликовал об этом пост в интернете. В городе начались беспорядки и произошли столкновения с полицией.

«Обстановка накалилась. Был устроен костер, в который потом бросили покрышки и пиломатериалы. Мы были вынуждены тушить огонь и разгонять толпу, когда натолкнулись на сопротивление», - сообщил агентству ТАСС представитель местной полиции.

Отмечается, что в ближайшее время должен состояться суд над несколькими демонстрантами, принявшими участие в беспорядках.