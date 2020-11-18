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Трамп разгоняет нелояльных чиновников

, 13:55 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Трамп разгоняет нелояльных чиновников
Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

Президент США уволил директора агентства кибербезопасности Кристофера Кребса. Ведомство опровергло заявления Трамп о мошенничестве в ходе выборов. Эта отставка стала очередным смещением высокопоставленного чиновника, считающегося нелояльным действующему американскому лидеру.

Федеральное агентство кибербезопасности поручилось за надежность выборов 2020 года. Это стало опровержением слов пока еще американского лидера в том, что на минувших выборах было мошенничество. После опровержения своих слов Дональд Трамп уволил директора ведомства.

«Он был уволен», — заявил Дональд Трамп про Кристофера Кребса: «Его заявление в защиту безопасности выборов было крайне неточным».

Сам Дональд Трамп наотрез отказывается признать победу избранного президента Джо Байдена. Он отстраняет высокопоставленных чиновников, которые считаются нелояльными. В отставку уже ушел министр обороны Марк Эспер. Его тоже считают противником Трампа.

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