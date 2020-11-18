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От коронавируса умерли рекордные больше 10,5 тысяч человек

, 13:42 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

От коронавируса умерли рекордные больше 10,5 тысяч человек
фото: pixabay.com

Количество умерших от коронавируса за сутки превысило отметку в 10,5 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне от коронавируса умерли 10 520 человек. Это абсолютный рекорд пандемии.

Количество заразившихся теперь увеличилось до 56 016 137 человек. Умерли 1 345 070, вылечились 39 028 474 человека.

Больше всего умерших было в Соединенных Штатах Америки. Это традиционный лидер коронавирусной статистики. Заразившихся накануне там было больше 157 тысяч. Ни в одной другой стране мира столько за день еще не заражалось.

#

Страна

Умерли за сутки

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Весь мир

+10,502

55,934,701

+546,655

1,342,942

1

США

+1,615

11,695,711

+157,261

254,255

2

Индия

+472

8,912,704

+38,532

131,031

3

Бразилия

+676

5,911,758

+35,018

166,743

4

Франция

+625

2,036,755

+14,524

46,273

5

Россия

+442

1,971,013

+22,410

33,931

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