От коронавируса умерли рекордные больше 10,5 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

Количество умерших от коронавируса за сутки превысило отметку в 10,5 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Накануне от коронавируса умерли 10 520 человек. Это абсолютный рекорд пандемии.

Количество заразившихся теперь увеличилось до 56 016 137 человек. Умерли 1 345 070, вылечились 39 028 474 человека.

Больше всего умерших было в Соединенных Штатах Америки. Это традиционный лидер коронавирусной статистики. Заразившихся накануне там было больше 157 тысяч. Ни в одной другой стране мира столько за день еще не заражалось.

# Страна Умерли за сутки Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Весь мир +10,502 55,934,701 +546,655 1,342,942 1 США +1,615 11,695,711 +157,261 254,255 2 Индия +472 8,912,704 +38,532 131,031 3 Бразилия +676 5,911,758 +35,018 166,743 4 Франция +625 2,036,755 +14,524 46,273 5 Россия +442 1,971,013 +22,410 33,931