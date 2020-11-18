От коронавируса умерли рекордные больше 10,5 тысяч человек

Количество умерших от коронавируса за сутки превысило отметку в 10,5 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Накануне от коронавируса умерли 10 520 человек. Это абсолютный рекорд пандемии.
Количество заразившихся теперь увеличилось до 56 016 137 человек. Умерли 1 345 070, вылечились 39 028 474 человека.
Больше всего умерших было в Соединенных Штатах Америки. Это традиционный лидер коронавирусной статистики. Заразившихся накануне там было больше 157 тысяч. Ни в одной другой стране мира столько за день еще не заражалось.
|
#
|
Страна
|
Умерли за сутки
|
Количество заразившихся
|
Новые диагнозы
|
Количество умерших
|
Весь мир
|
+10,502
|
55,934,701
|
+546,655
|
1,342,942
|
1
|
США
|
+1,615
|
11,695,711
|
+157,261
|
254,255
|
2
|
Индия
|
+472
|
8,912,704
|
+38,532
|
131,031
|
3
|
Бразилия
|
+676
|
5,911,758
|
+35,018
|
166,743
|
4
|
Франция
|
+625
|
2,036,755
|
+14,524
|
46,273
|
5
|
Россия
|
+442
|
1,971,013
|
+22,410
|
33,931