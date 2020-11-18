ФРС США нашло замену умирающему доллару

Аргументы Недели → В мире 13+

18 ноября 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Доллар теряет свои позиции, и мировая финансовая система, построенная на нём, близка к своему концу. Об этом открыто говорят даже на Уолл-стрит: банк «Голдман Сакс» месяц назад озвучил рекомендацию конвертировать доллары в золото. Задача акционеров ФРС, то есть хозяев денег, – стать хозяевами мира. Они вплотную приблизились к этому, но смогут ли преодолеть оставшиеся десять метров до финиша с помощью валюты – неизвестно. Значит, нужно другое средство, и оно найдено – цифра.



Всемирная история вступает в финальную фазу, которую доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов называет электронным концлагерем. С тотальной слежкой не только за перемещением человека, но и за его поведением, контактами, высказываниями. Капитализм, выстраивавшийся последние три-четыре века, себя исчерпал. Прибыль стремительно падает. На финансовых рынках уже треть инструментов имеет отрицательную доходность. Кредиты выдаются людям в огромных количествах, поэтому спрос на них и предложение соотносятся так, что многим банкирам от этого нет прибыли.



Полтора века назад Маркс в «Капитале» сформулировал закон тенденции нормы прибыли к понижению. В соответствии с этим законом капитализм изживёт сам себя. На смену ему, считал Маркс, придёт светлое будущее, коммунизм. Сегодня понятно: никакой коммунизм человечеству не светит. На смену капитализму приходит формация, которую всё чаще называют посткапитализмом, – что-то вроде феодализма или рабовладельческого строя - электронный концлагерь. Сегодня главную роль уже играет силиконовая мафия, а не банковская. Неслучайно Трамп, став президентом четыре года назад, встретился первым делом с айтишниками, а не с банкирами, как было принято. Он пытался договориться.



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