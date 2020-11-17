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Путин рассказал об отказе Пашиняна от условия Баку вернуть беженцев в город Шуша

, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал об отказе Пашиняна от условия Баку вернуть беженцев в город Шуша
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал об отказе премьер-министра Армении Никола Пашиняна от условия Азербайджана вернуть мирных беженцев в город Шуша. По признанию российского лидера, он не понял отказа Пашиняна.

С момента начала обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе Путин постоянно проводит переговоры с главами этих стран.  Как отметил Путин, вопрос о Шуше "встал в ходе этого конфликта". По его словам, он проводил переговоры 19-20 октября и с Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном.

Путин напомнил, что в те дни вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха. Президент России смог убедить президента Алиева, что можно прекратить боевые действия, "но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу". Но неожиданно для Путина позиция властей Армении была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. "Премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха", - рассказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала "Россия-1". По его словам, Пашинян тогда ему : "Мы не можем на это пойти. Мы будем бороться, будем воевать".

Путин уверен, что обвинения в адрес Пашиняна о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований.

ИЧ

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