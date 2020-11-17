Лукашенко заявил, что гражданская война в Белоруссии может начаться со дворов в Минске

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17 ноября 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба А. Лукашенко

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что дворы в Минске, где стали собираться протестующие, могут стать местом начала гражданской войны в Белоруссии. Лукашенко ранее уже говорил о замысле, по которому в республике организовывались протесты. По его убеждению, эти замыслы из Польши, Литвы и США, и "интриги передаются через беглых".

Лукашенко отметил, что сначала проходили мирные марши. После "протестная деятельность стала перетекать в дворовые территории". Он отметил, что у организаторов акций ничего не получилось на улицах, и они, не получив улицу, пошли во дворы.

Лукашенко настораживает: зачем идти во двор? Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?

По его мнению, это попытка оказать психологическое воздействие на население.

Как подчеркнул Лукашенко, "самое опасное - начался процесс радикализации". И эти пункты, дворы стали местом разборок. "Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки", - сказал он.

Белорусский президент уверен, что такие пункты противостояния в последующем, при продолжении радикализации, могут стать местом начала гражданской войны.