Путин: Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Россия сохраняет статус-кво

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17 ноября 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kremlin.ru

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин в понедельник, 17 ноября, заявил, что окончательный статус Карабаха не урегулирован. По мнению российского президента, если в будущем "будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха".

Сейчас сохраняется статус-кво. По словам Путина, будущее "предстоит решить будущим руководителям, будущим участникам этого процесса".

Прошла неделя с момента подписания важнейшего заявления между президентом Азербайджана, премьером Армении и президентом России. "Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что с 27 сентября, с момента обострения конфликта в Карабахе, погибли более четырех тысяч человек.

По его мнению, возможно, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. "Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития – это главный результат", - сказал российский президент журналистам по ситуации в Нагорном Карабахе.