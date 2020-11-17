Эрдоган объявил о введении комендантского часа по выходным дням из-за COVID-19

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17 ноября 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Турции Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также правительство Турции на заседании приняло решение закрыть на всей территории страны кафе и рестораны, кроме работы на вынос. Об ужесточении ограничительных мер, введении комендантского часа по выходным дням и закрытии кафе и ресторанов сообщил Эрдоган журналистам.

Сегодня число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 3316. Скончались за сутки 94 человека с ковидом. Это новый антирекорд в Турции с конца апреля.