В сети появилось видео антироссийской манифестации прошедшей в Баку

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17 ноября 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице Азербайджана во вторник прошла многочисленная акция протеста. Демонстранты скандировали антирусские лозунги несли турецкие, пакистанские и азербайджанские национальные флаги. Видеоматериал этой акции размещен в соцсети «Фэйсбук».

Несмотря на относительную малочисленность этой манифестации, она может иметь самые серьёзные последствия. Примечательно, что среди демонстрантов было много людей пожилого возраста, некоторые из них выкрикивали антироссийские лозунги на русском языке.