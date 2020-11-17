Депутат Рады Пушкаренко считает, что на Украине необходимо ввести тотальный локдаун

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17 ноября 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Верховная Рада, фото:Тwitter.com/verkhovna_rada

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Арсений Пушкаренко считает, что на Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо вводить тотальный локдаун.

По его мнению, карантин выходного дня не спасет ситуацию с ковидом в стране. Пушкаренко подчеркнул, что решение об отмене карантина выходного дня, хотя это решение кабинета министров, провалено. Нардеп считает, что с учетом темпов роста числа заразившихся коронавирусом, рано или поздно придется ввести тотальный локдаун, как это сделали Великобритания, Германия и Австрия.

Депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк считает, что «карантин выходного дня» - это как лечение перелома подорожником.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован с ковидом.