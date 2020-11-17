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Путин поддержал мнение премьера Индии Моди о том, что весь мир является семьей. Но добавил: «В семье не без урода»

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поддержал мнение премьера Индии Моди о том, что весь мир является семьей. Но добавил: «В семье не без урода»
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 ноября на саммите БРИКС, поддержал мнение премьер-министра Индии Нарендры Моди о том, что весь мир является семьей. Но Путин отметил, что "в семье не без урода".

Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялась встреча глав государств и правительств стран – участниц БРИКС. Президент Бразилии Жаир Болсонаро, Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент ЮАР Сирил Рамафоза обменялись мнениями о состоянии и перспективах пятистороннего сотрудничества, - сообщила пресс-служба Кремля.

Моди заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть реформирован, как и ВТО, МВФ и ВОЗ, которые не функционируют в соответствии с современными реалиями.

Премьер Индии подчеркнул, что терроризм является самой серьезной проблемой современного мира. По его словам, "нужно обеспечить, чтобы страны, которые поддерживают и помогают терроризму, также были привлечены к ответственности", "нужно единым фронтом выступить против проблемы".

После выступления Моди Путин ответил: "Вы сказали, что в индийской культуре весь мир является одной семьей. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться".

И также назвал терроризм самой острой проблемой. "В этой связи не могу не вспомнить русскую поговорку: «В семье не без урода»", — сказал российский лидер.

ИЧ

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