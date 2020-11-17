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Украина на пороге серьёзного политического кризиса из-за карантина

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Украина на пороге серьёзного политического кризиса из-за карантина

Перед зданием Верховной Рады на Украине проходят акции протеста против карантинных ограничений. Бизнесмены не согласны с правительственными мерами. По их мнению, карантин выходного дня не принесёт ощутимого эпидемиологического эффекта, при этом заметно ухудшит положение предпринимателей.

С 16 ноября на Украине запретили работать по выходным спортивным клубам, ресторанам, торговым и развлекательным центрам. В эти дни открыты только аптеки, магазины, заправки. Карантинные меры вызвали у украинцев недоумение. В чём смысл в карантине выходного дня,  если заведения работают в будни и несут такую же угрозу распространения вируса?

Парламентарии уже внесли в повестку дня вопрос об отмене ряда карантинных ограничений. Решение может быть принято 17 ноября. На заседание депутаты пригласили премьера Дениса Шмыгаля и всё правительство страны.

Разногласия между Верховной Радой и правительством происходят в момент болезни главы государства Владимира Зеленского. Многие депутаты Верховной Рады переходят на сторону малого бизнеса. Они считают, что карантинные ограничения ставят людей в безвыходное положение.

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