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Макрон выступает за разворот Европы от США

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Макрон выступает за разворот Европы от США

В интервью журналу Grand Continent французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что Европейский Союз должен пересмотреть свою внешнюю политику. Страны должны найти замену Совету Безопасности ООН, так как данная международная организация устарела и оказалась не в состоянии решать какие-либо вопросы.

Макрон выбрал время для критики международной структуры не случайно. Европейский политик уверен, что смена власти в США изменит отношения с ЕС. Президент Франции считает, что Европа будет строить более независимую от Вашингтона политику. В декабре состоится очередной саммит ЕС. На нём Париж намерен выступить с заявлениями о необходимости пересмотра отношений с Турцией и США.

На этом резкие заявления Макрона не закончились. Он сказал, что Европа стала заложником конфликта между США и Китаем. ООН в этом вопросе не смог выработать ни одного полезного решения. Исправить ситуацию, по мнению Макрона, можно только путём создания новых международных каналов. Помимо этого необходимо построить более крепкую и независимую Европу, которая сможет отстаивать единую позицию.

В Берлине не поддерживают позицию Парижа. Канцлер Германии Ангела Меркель никогда не выступала за полную независимость своего государства от США. В вопросе реорганизации ООН Берлин призывает расширить список участников Совета безопасности, в первую очередь за счёт самой Германии.

ПВ

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