Санкции Трампа против Китая невозможно будет отменить никогда

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17 ноября 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

По мнению нынешнего главы Белого дома, китайский вирус, разошедшийся по всему миру, помешал его переизбранию. По этой причине Дональд Трамп намерен ввести против многих китайских государственных компаний санкции. Президент США считает, что правительство КНР причастно к давлению на уйгур в Синьцзяне, нарушению человеческих прав в Гонконге.



Председатель Совета национальной безопасности США уверен, что будущие президенты страны не смогут отменить законы Трампа. Подобный шаг в отношении российского государства сделал Барак Обама перед своим уходом с поста главы государства. В администрации Трампа предполагают, что санкции против Китая будут введены за два месяца до ухода Трампа из Белого дома. Американский президент намерен зацементировать свою позицию в отношении Китая. Американский лидер сделает всё, чтобы курс по отношению к Пекину в дальнейшем было невозможно отменить ни при каких условиях. И если 46-й президент Байден начнёт менять курс государства и выстраивать с Китаем хорошие отношения, то его могут обвинить в предательстве интересов США.



Несколько дней назад американские политики уже начали рассматривать решение о блокировке инвестиций США в китайские компании. Антикитайские взгляды Трампа поддерживает и государственный секретарь Майкл Помпео.



