Миллионы фунтов стерлингов потрачены семьей Назарбаева на выкуп домов на Бейкер-стрит

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16 ноября 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Информация английской газеты The Times о том, что дом Шерлока Холмса приобретен в ходе отмывания коррупционных денег семьей бывшего президента Казахстана, оказалась «уткой». Дом-музей самого известного в мире сыщика лишь соседствует с «отмывочной» зоной.

Созданный в 1990 году «The Sherlock Holmes Museum. 221b Baker street» фактически находится по другому адресу - Baker street, 239. Адрес - «дом 221b на Бейкер-стрит» - придумал Артур Конан Дойл.

В публикации The Times утверждается, что дочери бывшего президента Казахстана и ее сыну Нурали принадлежат дома № 215–229 и земля западнее номеров 233–239, стоимостью порядка 147 миллионов фунтов (15 млрд рублей). Расследование приватизации элитной недвижимости в центре Лондона привело к обвинению зятя президента Назарбаева (супруга Дариги Назарбаевой) Рахата Алиева в отмывании денег и убийстве. Он был найден мертвым в тюремной камере в Австрии.

В 2020 году The Times с помощью некоммерческой расследовательской организации Source-Material обнаружила реальных хозяев домов и земли. Дочь и старшего внука Назарбаева (Нурали) уже обязывали доказать законное происхождение 80 млн фунтов стерлингов, на которые были куплены два особняка и апартаменты в других фешенебельных районах Лондона. Утверждалось, что покупки были профинансированы Рахатом Алиевым, но семье удалось предоставить документы законности доходов, и весной 2020 года арест был снят. При отсутствии убедительных доказательств, британские правоохранительные органы могут через суд добиваться конфискации и продажи имущества с молотка, а, в случае успешного исхода, полученные средства поступят в казну Соединенного Королевства.

Анализ Global Witness показывает, что более 87 000 объектов недвижимости в Англии и Уэльсе принадлежит анонимным компаниям, зарегистрированным в офшорах. Стоимость этих объектов недвижимости составляет, по крайней мере, 56 миллиардов фунтов стерлингов.

Под давлением правительства Великобритании этой осенью Британские Виргинские острова взяли на себя обязательство к 2023 году обнародовать информацию о владельцах, «прописанных» в их налоговом убежище.

«Это чрезвычайно важное заявление, поскольку эта юрисдикция - одно из самых популярных мест в мире для преступных и коррумпированных инвесторов, регистрирующих компании», - считает Global Witness, напоминая, что около половины компаний, раскрытых «Панамским досье», оказались зарегистрированы именно там.