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Алиев с супругой посетили города Физули и Джебраил в Нагорном Карабахе

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Алиев с супругой посетили города Физули и Джебраил в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев, фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev/

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершил поездку по городам и населенным пунктам в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Азербайджана. В поездке президента Азербайджана сопровождала супруга Мехрибан Алиева.

Азербайджанский президент и первая леди Азербайджана посетили города Физули и Джебраил и некоторые другие расположенных поблизости населенные пункты, - сообщила в понедельник, 16 ноября, пресс-служба Алиева.

ИЧ

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