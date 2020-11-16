Алиев с супругой посетили города Физули и Джебраил в Нагорном Карабахе

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16 ноября 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ильхам Алиев, фото: facebook.com/PresidentIlhamAliyev/

Азербайджанский президент Ильхам Алиев совершил поездку по городам и населенным пунктам в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Азербайджана. В поездке президента Азербайджана сопровождала супруга Мехрибан Алиева.

Азербайджанский президент и первая леди Азербайджана посетили города Физули и Джебраил и некоторые другие расположенных поблизости населенные пункты, - сообщила в понедельник, 16 ноября, пресс-служба Алиева.