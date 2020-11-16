По данным правозащитников, количество задержанных на акции протеста в Минске 15 ноября превысило 1100 человек

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16 ноября 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В прошедшее воскресенье в Минске был запланирован марш «Я выхожу!». Эти слова Романа Бондаренко были последними перед тем, как его избили неизвестные лица, срезающие бело-красно-белые ленты. От полученных травм он скончался в больнице.

Участники марша должны были собраться в полдень около метро «Пушкинская», где первой жертвой режима Лукашенко после прошедших в этом году президентских выборов стал Александр Тарайковский. Предполагалось, что люди принесут к этому месту цветы, а дальше проследуют до «площади Перемен» - к дому по улице Червякова, где жил Роман Бондаренко, а сейчас создан мемориал его памяти.

Еще утром в Минске отключили мобильный интернет и закрыли центральные станции метро. В 12.00 на «Пушкинской» начали разгонять людей. Приехало большое количество микроавтобусов и несколько автозаков. Омоновцы группами бегали за людьми, и, задержав их, отправляли в автозаки. Около часа дня люди собрались снова. Сотни человек вышли на проезжую часть, но против них применили слезоточивый газ.

Около гостиницы «Орбита» задержали ребенка. Люди кричат: «За что ребенка, сволочи?» Но в это время девочку с рюкзаком валят на землю. Омоновцы забирают и детей, и стариков, и женщин.

Люди разными путями начинают добираться до «площади Перемен». Водители в автомобилях и пешеходы показывают друг другу знак V. Подходы к улице Червякова перекрыли микроавтобусы с силовиками, автозаки и скорые.

«Я голосовала против Лукашенко, не за Тихановскую, а именно против него. Он узурпировал власть. Нас провоцируют на жестокость, но я не убийца и никогда не пойду с оружием на этих уродов», - говорит находящаяся на месте событий женщина.

Возле «площади Перемен» люди скандируют: «Уходи!». В толпу летят светошумовые гранаты. Раздаются крики. Люди начинают разбегаться, на них в сцепке идет спецназ. Площадь окружена, собравшиеся скандируют: «Один за всех и все за одного!» Протестующих – около 600 человек, силовиков – намного больше.

Появляются сотрудники спецназа с помповыми ружьями, целятся в окна. Из окон их кроют «фашистами», требуют отстать от людей на площади.

«Из такого ружья убили Тарайковского, - отмечает один из участников акции. - Из такого же ружья они стреляли по нашим окнам, где висели флаги. Мой друг что-то им крикнул с балкона на 9-м этаже. Они выстрелили в окно, он даже сразу и не понял, что произошло, стекло рассыпалось, он в крови».

Появляется порядка десяти микроавтобусов. Из них выскакивают силовики в балаклавах, бронежилетах и спортивных костюмах. Хватают и девушек, и парней, и женщин. Людей тащат за волосы, за капюшоны, бьют. Один парень теряет сознание прямо у автозака. Женщина пытается объяснить задержавшему ее сына-подростка карателю в шлеме, что ребенок не протестующий, что они местные. Ей в ответ: «Пошла на ***, ***!» Кто-то из карателей в трениках говорит: «Каждого из вас ждет судьба Ромы!»

Из окружения не выходит никто, задерживают целую площадь.

После силовики идут по подъездам искать укрывшихся. Пригоняют коммунальщиков, которые немедленно должны убрать цветы и лампадки. На «площади Перемен» вводят паспортный режим, люди могут попасть домой, только предъявив документы. Это делается для того, чтобы найти всех, кто укрылся в квартирах сочувствующих.

По данным правозащитного центра «Весна», общее количество задержанных в Минске 15 ноября превысило 1100 человек.