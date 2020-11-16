Вывод американских войск из Сирии был фиктивным

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16 ноября 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффери сообщил, что при выводе войск США из Сирии главу Белого Дома постоянно вводили в заблуждение. Дональду Трампу целенаправленно не сообщали информацию о количестве солдат США в ближневосточном государстве.



В 2019 году руководство США приняло решение о выводе своего военного контингента с территории Сирии. Для поддержки антитеррористической коалиции в данном государстве Трамп планировал оставить не более 200 солдат. Позиция Белого дома была изменена под давлением чиновников. В Вашингтоне посчитали, что Турция может вытеснить с северных районов Сирии курдские формирования, в результате чего американский контингент выводить не стали. Трамп предположил, что курдские группировки не смогли бы собственными силами обеспечить защиту нефтяных месторождений. При этом американский президент не скрывал желания получить свою долю сирийской нефти. Одна из энергетических компаний США подписала соглашение с администрацией северо-востока Сирии о модернизации заводов по переработке нефти.



Джеффери уверен, что администрация Трампа с помощью военных формирований смогла остановить разрастание исламизма на Ближнем Востоке. Не исключено, что команда нового президента США Джозефа Байдена подвергнет существующее положение американских войск в Сирии значительному пересмотру.



