Тихановская собралась добиваться отключения Белоруссии от системы банковских платежей SWIFT

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16 ноября 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Светлана Тихановская собирается добиваться отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT и ограничения кредитования государственных банков Беларусьбанк и Белагропромбанк из-за рубежа.

Пресс-служба Тихановской, бывшей соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, сообщила проведении работы, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными Беларусьбанк и Белагропромбанк. Также представители Тихановской сообщили, что оппозиция обсуждает возможность «отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».

Ранее Тихановская на встрече с руководством Латвии призвала ввести экономические санкции против представителей бизнеса, поддерживающих Александра Лукашенко. Она призвала Национальный банк Латвии прекратить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, а также ввести ограничительные меры против госпредприятий Белоруссии, увольняющих бастующих сотрудников, - передает RT. Тихановская призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, лесной и деревообрабатывающей промышленности и алкоголя из Беларуси.