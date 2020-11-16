Политолог Алексей Малашенко: «До полного завершения конфликта в Карабахе по-прежнему далеко»

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16 ноября 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Историк и политолог Алексей Малашенко поделился своим мнением о трехстороннем соглашении, которое касается перемирия в Нагорном Карабахе.

Малашенко считает, что, несмотря на договоренности сторон, до окончательного разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией еще далеко.

«Тем не менее, он остается, и от его полного завершения по-прежнему далеко. Взгляните на разноцветную карту и задайтесь вопросом, что такое Карабах, — часть Азербайджана, некое странное территориальное образование или еще что-нибудь? Границу сторожат российские солдаты. Но что это за граница – между регионами Азербайджана, между Карабахом и Азербайджаном, или вообще между Азербайджаном и Арменией?

На этой непонятной границе, как записано в недавнем соглашении, российские войска будут стоять 5 лет, а то и больше. А потом?», - задается вопросами эксперт.

Неразрешенной, по мнению политолога, является и ситуация с возвращением армянских и азербайджанских беженцев.

«И те, и другие, хотят вернуться домой. Они имеют на это право. Не исключено, что между «возвращенцами» могут происходить конфликты, и при том весьма жесткие, если не сказать, жестокие. Кто и как будет их предотвращать, кто в них будет разбираться?» - отмечает Малашенко.

Эксперт заключает:

«Перемирие достигнуто не из-за взаимной договоренности между непосредственным участниками конфликта — Баку и Ереваном, но благодаря усилиям внешних «игроков», проще сказать, России. Как дальше эти игроки будут договариваться между собой, сказать непросто. Пока очевидна несостоятельность Минской группы, зато появился мощный «турецкий фактор», влияние которого на ситуацию во всем кавказском регионе будет только возрастать».

По мнению Малашенко, «происходящее в Карабахе и вокруг него не мир, а пауза, пусть очень важная и, дай Бог, длительная».